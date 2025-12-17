Eschborn (www.anleihencheck.de) - Noratis: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens - AnleihenewsDas Amtsgericht Frankfurt am Main hat heute gemäß Antrag der Noratis AG (ISIN DE000A2E4MK4/ WKN A2E4MK) die vorläufige Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren (gem. § 270d InsO) angeordnet und den vorläufigen Sachwalter bestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. (Pressemitteilung vom 16.12.2025) (17.12.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
