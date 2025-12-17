Der italienische Rüstungskonzern Leonardo liefert 12 M-346 F Block 20 Flugzeuge an die österreichische Luftwaffe für die Verteidigung und das Pilotentraining. Der Vertrag umfasst auch Wartung und Ausbildungssysteme.Der italienische Rüstungshersteller Leonardo gab am Mittwoch bekannt, dass er einen Vertrag über die Lieferung von 12 Mehrzweckflugzeugen des Typs M-346 F Block 20 an die österreichische Luftwaffe im Rahmen einer Vereinbarung mit der Direktion für Luftfahrtbewaffnung und Lufttüchtigkeit unterzeichnet hat. Das Abkommen soll den Bedarf Österreichs an Luftraum- und Territorialverteidigung sowie den Anforderungen an die militärische Pilotenausbildung decken. Die Lieferung umfasst …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.