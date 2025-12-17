Der Zuckerproduzent rechnet auch für das neue Geschäftsjahr mit anhaltend schwierigen Geschäften. Der Ausblick gefällt Anlegern nicht, die gebeutelten Anteilscheine büßen weiter auf den tiefsten Stand seit mehr als 15 Jahren ein. Gleichzeitig rücken die anstehenden Quartalszahlen in den Blick Das SDAX-Mitglied wagt den ersten Blick voraus auf sein im März beginnendes Geschäftsjahr 2026/2027. In seiner ersten Prognose stellt der Konzern dabei einen leichten Rückgang des Umsatzes in Aussicht. Das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.