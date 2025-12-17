hier

...für eine Chlor-Alkali-Anlage im Nahen Osten. Das Unternehmen beziffert das Auftragsvolumen auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in Euro. Der Zuschlag ist für die Chlor-Alkali-Sparte ein wichtiges Signal, weil der Auftragseingang dort im dritten Quartal bei 63 Mio. € lag und einzelne große Projekte den Rhythmus spürbar prägen. Operativ unterstreicht der Auftrag die robuste Nachfrage in diesem Segment. Der Auftragsbestand der Sparte bewegt sich inzwischen auf 0,4 Mrd. $ zu, und der neue Deal erhöht die Visibilität für die nächsten Quartale weiter. Das ist vor allem deshalb relevant, weil Chlor-Alkali bei THYSSENKRUPP NUCERA kein Nebenschauplatz ist, sondern ein stabiles Ertragsfundament liefert. Der Jahresumsatz liegt hier bei rund 385 Mio. € und die EBIT-Marge beträgt etwa 15 %. Der Auftrag stärkt die Planbarkeit und stützt die Margenstory, womit sich die Aktie in einem nervösen Projektgeschäft zumindest einen Qualitätsaufschlag verdient.