Unterföhring (ots) -Unterföhring, 17. Dezember 2025 - Die zweite Staffel der Thrillerserie "Red Eye" von "Black and Blue"-Schöpfer Peter Dowling startet 2026 exklusiv auf Sky und WOW. Jing Lusi ist dabei wieder als Polizistin Hana Li zurück. Diesmal muss sie zusammen mit Martin Compston als Sicherheitschef Clay Brody eine neue, hochbrisante Verschwörung aufdecken.In den sechs brandneuen Episoden kehren auch Lesley Sharp als MI5-Chefin Madeline Delaney und Jemma Moore als Journalistin Jess Li zurück.Staffel 1 von "Red Eye" (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/serien-red-eye/kmfyr/1522744642/h/iwQjp4YGtaCTbpIGXlsPrHxndx3CSUjWhEpkxF7yHGc__;!!IlCVUJ0!o3P8umBkqc18EjUk7aNURCWDQ-p2u2MgjdczllFGzNcbieMPRWE9UJhRY_i5Mg06za4J-2KjYybEdCbd7zHccLmCEx9ot71sIAs$), in der Jing Lusi und Richard Armitage in einem Flugzeug gegen eine Verschwörung ankämpfen, ist aktuell auf Sky und WOW abrufbar.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6181579

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.