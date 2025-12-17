Im November wurden laut den vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 1.562 MW Megawatt (MW) neu in Betrieb genommen. Bei der Windenergie an Land gingen 344 MW neu ans Netz. Offshore kamen erstmals wieder 15 MW dazu. Im November 2025 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 1.562 MW. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, die auf einer Auswertung des Marktstammdatenregisters (Stand 15.12.2025) beruhen. Somit ist der PV-Zubau ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.