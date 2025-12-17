Mit Cleverness können Anleger und Sparer in 12 Monaten satte 8,8 Prozent Zinsen mit Volkswagen einfahren - das Doppelte der erwarteten Dividendenrendite. Wie das funktioniert und weshalb sich eine Aktienanleihe gerade jetzt auszahlen kann. Mit einer neuen Aktienanleihe auf Volkswagen von HSBC können Anleger und Sparer jetzt in den kommenden 12 Monaten 8,80 Prozent Zinsen pro Jahr verdienen. Mit einem solchen Produkt verzichten sie zwar auf die Dividende, ...

