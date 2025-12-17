NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung für Exdensur als zusätzliche Medikation bei schwerem Asthma komme nicht überraschend, schrieb Rajan Sharma am Mittwoch. Die Briten hätten 2025 einige Zulassungen auf den Weg gebracht, kein Start sei allerdings bedeutend genug für eine Neubewertung./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



© 2025 dpa-AFX-Analyser