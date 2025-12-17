Gemeinsam haben Bayernwerk und Power Plus Communications das Steuern ohne physische Steuerboxen von Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsanlagen getestet. Damit würde die Komplexität bei der Steuerung der Anlagen sinken. Ab Mitte 2026 kann das Verfahren voraussichtlich großflächig ausgerollt werden. Der Verteilnetzbetreiber Bayernwerk Netz und die Power Plus Communications AG (PPC) haben erfolgreich die Steuerung von Flexibilitäten direkt aus dem Smart-Meter-Gateway ohne Steuerbox getestet. Etwa 1100 Steuerungstest hätten sie in der Versuchsreihe im September und Oktober 2025 unternommen, wie ...

