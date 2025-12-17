EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Symrise AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Symrise AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.12.2025 / 15:53 CET/CEST

Hiermit gibt die Symrise AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort: https://www.symrise.com/investors/financial-results/



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort: https://www.symrise.com/investors/financial-results/





