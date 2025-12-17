Deutschland ringt mit der Umsetzung seiner Klimaziele und verheddert sich dabei im eigenen Politikbetrieb. Der Ausbau der Solarenergie wird häufig als ideologisch aufgeladenes Thema diskutiert - wie auch in den USA. Dabei zeigt sich in der Praxis längst ein anderes Bild, die Bürgerinnen und Bürger handeln längst faktenbasiert: Der Markt entscheidet nicht entlang von Parteilinien, […]Deutschland ringt mit der Umsetzung seiner Klimaziele und verheddert sich dabei im eigenen Politikbetrieb. Der Ausbau der Solarenergie wird häufig als ideologisch aufgeladenes Thema diskutiert - wie auch in den USA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...