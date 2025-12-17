It has been decided to admit the following Corporate bond for trading and official listing with effect from 18 December 2025:
|Udsteder / issuer
|European Energy A/S
|CFI kode / CFI
|DTVUFB
|Første dato for handel / First day of trading
|18-12-2025
|ISIN
|DK0030553532
|Instrument name/ticker
|European Energy A/S 2028
|Udstedelsesvaluta / Currency, issuance
|EUR
|Årlig nominel rente / Nominal interest rate
|5,79
|Udløbsdato / Maturity date
|02-10-2028
|Terminer pr. år / Payments per year
|4
For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66
