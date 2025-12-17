EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Symrise AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Symrise AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2247616 17.12.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group