ETHENEA: Die EZB beendet ihren Lockerungszyklus und sorgt sich um die Lohnspirale

Zinspause im Dezember - daran zweifelt kaum noch jemand. Die EZB hat ihre Botschaft klar kommuniziert: Der Zinssenkungszyklus ist vorerst beendet. Entscheidend sind jetzt die neuen Stabsprognosen der EZB. Im Fokus stehen zwei Fragen: Wie hartnäckig bleibt die Kerninflation? Und geraten die Löhne außer Kontrolle?

Zinsentscheidung und makroökonomische Treiber

Die Entscheidung der EZB stützt sich auf eine Kombination von überraschend widerstandsfähigen Wachstums- und anhaltendem Lohndruck:

Wachstum ist gefestigt: Das reale BIP-Wachstum des dritten Quartals wurde auf stärkere 0,3 % im Quartalsvergleich nach oben revidiert. Getragen wurde das Wachstum primär von staatlichem Konsum und Investitionen, was die EZB in ihrer Haltung bestätigt.

Lohnschub: Die Vergütung pro Mitarbeiter überraschte im Q3 stark mit einem Anstieg von 4,0 % im Jahresvergleich. Obwohl die EZB erwartet, dass sich die Lohnentwicklung moderieren lassen wird, signalisiert die aktuelle Dynamik eine anhaltende Gefahr für die Dienstleistungsinflation.

Kerninflation klebt: Die Flash-Schätzung der Kerninflation für November verharrte bei 2,4 % im Jahresvergleich. Die Gesamtinflation stieg leicht auf 2,2 % an. Die EZB sieht sich daher in ihrer Position bestärkt, nicht vorschnell zu handeln.

Das Hauptereignis der Dezembersitzung wird die Veröffentlichung der aktualisierten EZB-Stabsprognosen, die erstmals bis ins Jahr 2028 reichen werden. Analysten rechnen trotz gesunkener Energiepreise und der Verschiebung des EU-Emissionshandelssystems nicht mit deutlich sinkenden Inflationsprognosen. Die Kerninflation könnte sogar leicht nach oben korrigiert werden.

Das Bild einer stabilisierten Wirtschaft deckt sich mit dem Stimmungsbild unter Marktbeobachtern. Nachdem die Eurozone globale Unsicherheiten überraschend gut gemeistert hat, hellen sich die Wachstumsprognosen auf. Eine aktuelle Bloomberg-Umfrage zeigt: Die Mehrheit der Experten rechnet damit, dass der Einlagensatz über die nächsten zwei Jahre stabil bei 2 % verharren wird. Da sich die Inflation um die 2-Prozent-Marke einzupendeln scheint, besteht keine Notwendigkeit für hektische Zinsschritte nach unten - oder oben.

Fazit: Die EZB setzt einen Schlusspunkt: Weitere Zinssenkungen sind nicht in Sicht. Die aktuellen Daten rechtfertigen keine zusätzlichen Lockerungen. Hier tut sich eine Schere auf: Die Märkte preisen aktuell ein "Goldilocks"-Szenario ein (stärkeres Wachstum bei weiter sinkender Inflation). Das deutet auf ein tendenziell spannungsarmes Jahr 2026 für die Duration hin.

Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Weitergabe an Personen in Staaten, in denen der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist, insbesondere in den USA oder an US-Personen, ist untersagt. Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine anleger- und produktbezogene Beratung. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse des Empfängers. Vor einer Anlageentscheidung sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) sorgfältig zu lesen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache sowie in nichtamtlicher Übersetzung bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., der Verwahrstelle, den nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie unter www.ethenea.com erhältlich. Die wichtigsten Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter www.ethenea.com/glossar. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Preise, Werte und Erträge können steigen oder fallen und bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlichen Währungsrisiken. Aus den bereitgestellten Informationen lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Annahmen und Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich jederzeit ändern. Dieses Dokument stellt keine vollständige Risikoaufklärung dar. Durch den Vertrieb des Produktes können Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft, verbundene Unternehmen oder Vertriebspartner fließen. Maßgeblich sind die Angaben zu Vergütungen und Kosten im aktuellen Verkaufsprospekt. Eine Liste der nationalen Zahl- und Informationsstellen, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Hinweise zu Risiken einer fehlerhaften Nettoinventarwert-Berechnung finden Sie unter www.ethenea.com/rechtshinweise/. Im Falle einer fehlerhaften NIW-Berechnung erfolgt eine Entschädigung gemäß CSSF-Rundschreiben 24/856; bei über Finanzintermediäre gezeichneten Anteilen kann die Entschädigung eingeschränkt sein. Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxembourg. Vertreterin in der Schweiz ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin bezogen werden.Informationen für Anleger in Belgien: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationsdokumente (PRIIPs-KIDs), die Jahresberichte und die Halbjahresberichte des Teilfonds sind auf Anfrage kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg und beim Vertreter erhältlich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Originaldokumente; Übersetzungen dienen nur Informationszwecken. Die Nutzung von digitalen Werbeformaten erfolgt auf eigene Verantwortung; die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Datenschutzverletzungen durch externe Informationsanbieter. Die Nutzung ist nur in Ländern zulässig, in denen dies gesetzlich erlaubt ist. Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung, ganz oder teilweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zulässig. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2025). Alle Rechte vorbehalten.31.10.2025