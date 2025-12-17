In den kommenden beiden Jahren hat der Berliner Senat jeweils zehn Millionen Euro für die Förderung von Photovoltaik-Dachanlagen vorgesehen. Am 8. Januar 2026 endet hingegen die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Stecker-Solar-Geräten. Ab dem 8. Januar wird die Solarförderung des Lands Berlin mit dem Titel "SolarPLUS" eine neue Förderstruktur erhalten und wieder für neue Anträge geöffnet. Sie soll mehr Chancen für Photovoltaik-Anlagen auf kleinen und großen Dächern der Hauptstadt bieten, wie es nach der Senatssitzung am Dienstag aus der zuständigen Senatsverwaltung für Wirtschaft ...

