Zürich - Die neuen technischen Grundlagen BVG 2025 liegen vor. Die Tendenz zu einer steigenden Lebenserwartung der in der beruflichen Vorsorge versicherten Personen wird - trotz der während der COVID-19-Pandemie beobachteten Übersterblichkeit - bestätigt. Der Anstieg fiel jedoch weniger stark als in der Vergangenheit aus. Gleichzeitig - und im Gegensatz zu den beiden letzten Ausgaben BVG 2020 und BVG 2015 - ist die Wahrscheinlichkeit, invalid zu ...

