New York - Am US-Aktienmarkt haben sich Anleger am Mittwoch einmal mehr eher zurückgehalten. Vor allem an Techwerte gingen sie vorsichtig heran; Sorgen über zu hohe Bewertungen nach der KI-Rally hatten solche Papiere bereits zuletzt immer mal wieder belastet. Während der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 48.382,49 Punkte stieg, fiel der techwertelastige Nasdaq 100 um 0,2 Prozent auf 25.089,41 Punkte. Der Dow behält sein Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab