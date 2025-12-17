BOSTON, Dec. 17, 2025vorgelegt. Der über 60 Seiten starke Bericht beleuchtet detailliert die Faktoren, welche die globalen Schifffahrtsmärkte im vergangenen Jahr maßgeblich beeinflusst haben. Durch die Verknüpfung von Vesons proprietären Datensätzen mit fundierten Expertenanalysen bietet der Bericht Branchenkennern eine präzise Orientierungshilfe zu Asset-Werten, Flottenaktivitäten und regulatorischen Entwicklungen in allen wichtigen Schiffssegmenten.

"Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie volatil der Markt auf das Zusammenspiel von Geopolitik, neuen Regularien und sich wandelnden Handelsströmen reagiert", sagte Matt Freeman, VP Valuation & Analytics bei Veson Nautical. "Unser Ziel ist es, maritimen Akteuren transparente und datenreiche Einblicke zu liefern. Dieser Bericht gibt nicht nur eine fundierte Rückschau auf 2025, sondern dient gleichzeitig als strategischer Kompass für das kommende Jahr."

Der Bericht arbeitet insbesondere die starken Kontraste zwischen den einzelnen Sektoren heraus, darunter:

Instabilität im Roten Meer , die zu veränderten Routing-Mustern und einer Verlängerung der Fahrtdistanzen führte.

, die zu veränderten Routing-Mustern und einer Verlängerung der Fahrtdistanzen führte. Umsetzung der FuelEU Maritime -Verordnung, die die operative und kommerzielle Komplexität erhöht.

-Verordnung, die die operative und kommerzielle Komplexität erhöht. Starke Wertsteigerungen für Massengutschiffe der Capesize-Klasse und mittelgroße Containerschiffe.

für Massengutschiffe der Capesize-Klasse und mittelgroße Containerschiffe. Abwärtsdruck auf Produktentanker und LNG-Tanker angesichts schwächerer Fundamentaldaten.

auf Produktentanker und LNG-Tanker angesichts schwächerer Fundamentaldaten. Allgemein rückläufiges Transaktionsvolumen , wobei die Liquidität bei Rohöltankern und im Container-Segment stabil blieb.

, wobei die Liquidität bei Rohöltankern und im Container-Segment stabil blieb. Sinkende Neubauaufträge in verschiedenen Sektoren infolge geopolitischer Unsicherheit, knapper Werftkapazitäten und Ungewissheit bezüglich alternativer Brennstofftechnologien.

Die Analyse deckt die Segmente Tanker, Bulker, Container, LPG, LNG, Offshore, Fahrzeugtransporter, RoRo, Fähren und Kleintanker ab. Leser erhalten wertvolle Einblicke in Kennzahlen zu Neubaupreisen, Second-Hand-Transaktionen (S&P), Abwracktrends sowie zur Angebots-Nachfrage-Dynamik für das Jahr 2026.

Verantwortlich für den Bericht zeichnet das Analysten-Team von Veson Nautical: Dan Nash (Associate Director, Valuation & Analytics), Rebecca Galanopoulos (Senior Content Analyst), Peter Edwards (Maritime Analyst), Jarl Milford (Maritime Analyst), Andrea De Luca (Maritime Analyst) und Charlie Litterick (Senior Maritime Analyst).

Der vollständige, kostenlose Bericht ist jetzt auf der Veson-Websiteverfügbar. Maritime Akteure können die Veröffentlichung herunterladen, um ihre Marktkenntnisse zu vertiefen und die Wertentwicklungen von Assets besser einschätzen zu können.

Über Veson Nautical

Veson Nautical unterstützt die globale Schifffahrtsbranche dabei, die Komplexität auf allen Seiten des Handels zu bewältigen. Die Plattform von Veson vereint KI-gestützte Workflows, verlässlichen Daten und nahtlose Zusammenarbeit für eine fundierte und wettbewerbsfähige Entscheidungsfindung.

Im Zuge jahrzehntelanger Innovation und enger Kundenpartnerschaft hat sich Veson als Branchenstandard für die Förderung des maritimen Handels etabliert. Das Unternehmen begleitet den gesamten Lebenszyklus von Frachtverträgen - von der Befrachtung und dem operativen Betrieb bis hin zu Finanzen und Analytics.

Heute vertrauen über 38.000 Nutzer in 2.400 Unternehmen und mehr als 100 Ländern auf die Lösungen von Veson. In einem Marktumfeld, in dem Agilität entscheidend ist, hilft Veson seinen Kunden, Risiken proaktiv zu managen und Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.veson.com.

