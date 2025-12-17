Bisher lieferte der Chip-Konzern vorrangig die Hardware für die KI-Revolution. Ein neuer Release ändert die Spielregeln grundlegend und soll die etablierten Platzhirsche an ihrer empfindlichsten Stelle angreifen. Der Chip-Hersteller Nvidia aus Kalifornien vollzieht einen bemerkenswerten Wandel vom reinen Hardware-Lieferanten zum Anbieter einer offenen KI-Infrastruktur. Mit der jüngst vorgestellten Modellfamilie Nemotron 3 veröffentlicht das Unternehmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.