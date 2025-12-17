Tesla droht ein 30-tägiger Verkaufsstopp in Kalifornien. Auslöser ist die Einschätzung eines Gerichts in dem US-Bundesstaat, dass die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk die Fähigkeiten ihres Assistenzsystems "Autopilot" übertrieben dargestellt habe. Die kalifornische Verkehrsbehörde DMV hat laut einer eigenen Mitteilung die Umsetzung des Verkaufsstopps um 60 Tage aufgeschoben, damit Tesla Änderungen vornehmen könne. Sollte das nicht passieren, werde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net