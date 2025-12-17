Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen wenig bewegten Handelstag leicht im Minus geschlossen. Händler sprachen von einem ausgedünnten Kalender und geringen Volumen: Nachhaltige Kauflaune wolle nicht aufkommen. Die Investoren hätten vergeblich auf eine zündende Nachricht gewartet, die den Markt aus seiner Lethargie reisse. Berits am Vortag hatten auch die nachgereichten US-Arbeitsmarktdaten nicht die erhofften Impulse geliefert. ...

