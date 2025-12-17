Bern - Das Preisniveau in der Schweiz liegt weiterhin um mehr als die Hälfte über demjenigen der EU. Damit ist die Schweiz teurer als jedes EU-Land. Im weltweiten Vergleich gehört der Franken ebenfalls weiter zu den teuersten Währungen. Auf Stufe Bruttoinlandprodukt betrug das Preisniveau der Schweiz im Jahr 2024 158,8 Indexpunkte im Vergleich zu 100 Punkten für die Europäische Union (27 Länder). Damit ist die Schweiz das teuerste Land in Europa ...

