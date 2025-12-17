Amazon fliegt die Einführung von zusätzlicher Werbung bei Prime Video um die Ohren. Die Art und Weise, wie Amazon die Änderung ankündigte, war unlauterer Wettbewerb. Das bedeutet das Urteil für das Unternehmen. Juristische Pleite für Amazon: Das Landgericht München I hat einer Klage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände zugestimmt. Die Verbraucherschützer:innen hatten gegen die einseitige Abschaffung der Werbefreiheit ...

