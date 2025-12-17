EQS-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Dividende
Vorstand der DATAGROUP SE plant Dividende von EUR 0,04 je Aktie
Pliezhausen, 17.12.2025, Der Vorstand der DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S und ISIN: DE000A0JC8S7) hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft für das Geschäftsjahr 2024/2025 in Höhe von EUR 109.208.011,22 eine Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Der Vorschlag entspricht der in der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum öffentlichen Erwerbsangebot der Dante Beteiligungen SE angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik; Gewinne sollen demnach vorrangig reinvestiert werden, um so die finanzielle Flexibilität für Investitionen in Zukunftsfelder (u. a. KI, Cyber Security, Cloud) und die Skalierung des CORBOX-Geschäfts zu stärken.
Der Vorschlag des Vorstands steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 2026.
Kontakt:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de
Ende der Insiderinformation
17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A0JC8S7
|WKN:
|A0JC8S
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London
|EQS News ID:
|2247736
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2247736 17.12.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group