Mittwoch, 17.12.2025
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.882 Pkt - Rheinmetall etwas fester

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.882 Pkt - Rheinmetall etwas fester

DOW JONES--Im Sog der schwachen Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch noch etwas nachgegeben.

Rheinmetall zeigten sich 0,5 Prozent höher. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es sich auf das militärische Geschäft konzentrieren und die zivilen Geschäftsbereiche verkaufen wolle. Die zum Verkauf stehenden Aktivitäten würden ab sofort als nicht fortgeführter Geschäftsbereich klassifiziert. In der Folge passte der Konzern seine Wachstums- und Margenprognose für 2025 nach oben an.

Unter den Nebenwerten gewannen Datagroup 0,4 Prozent. Die Aktionäre des Unternehmens sollen eine Dividende von 0,04 Euro erhalten, wie das Unternehmen am Abend mitteilte. 

