Ab 20. Januar 2026 ermöglicht Amazon den Download von E-Books aus dem Kindle-Shop im E-Pub- oder PDF-Format. Die Option soll nur für DRM-freie E-Books und verifizierte Käufe gelten. Verlage und Autor:innen dürften dennoch nicht erfreut sein. Im Februar 2025 hatte Amazon die bis dahin einzige legale Möglichkeit unterbunden, E-Books aus dem Kindle-Ökosystem zu lösen -Â nämlich E-Books per USB-Kabel auf einen Computer zu übertragen. Jetzt geht der E-Commerce-Konzern ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.