Macht Deutschland bei der Drohnenabwehr jetzt Ernst? Gestern wurde jedenfalls das neue Drohnenabwehrzentrum in Berlin eröffnet. Ziel ist ein bundesweites Lagebild und die abgestimmte Reaktion auf Drohnenvorfälle. Zu den Profiteuren an der Börse rund um Drohnen und deren Abwehr zählen DroneShield und Hensoldt. Erhalten die Aktien jetzt neuen Rückenwind? Rückenwind hat der Bitcoin aktuell nicht. Doch dies ist für die Nakiki SE eigentlich ein Wunschszenario. Denn das Unternehmen will in den kommenden Monaten Bitcoin kaufen und zum ersten deutschen Pure Play Bitcoin-Treasury-Unternehmen werden. Dafür begibt man derzeit eine Unternehmensanleihe. Anleger können sich fast 10 % p.a. Festzins sichern und das Portfolio diversifizieren. Warum der Bitcoin-Bond interessant ist, erläutert der CEO. Dagegen hat die Bitcoin Group Trends verschlafen und jetzt kommen auch noch Short-Seller.

