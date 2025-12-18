Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Santinelli, laut «KMU Digital Pulse 2025» starten bereits 13 Prozent der Bevölkerung ihre KMU-Suche direkt über KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot, während 80 Prozent noch mit klassischen Suchmaschinen beginnen. Welche Marktanteile erwarten Sie für KI-Suchsysteme gegenüber Google & Co. in drei Jahren - und ab welchem Schwellenwert kippt das Geschäftsmodell klassischer Verzeichnisse? Stefano Santinelli: Wir stehen vor ...

