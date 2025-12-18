© Foto: Dominika Zarzycka - NurPhoto

Die Sorgen um überbordende KI-Investitionen belasten die Märkte: SoftBank und andere japanische Tech-Aktien verzeichnen starke Verluste, während auch US-Tech-Aktien fallen. Die Hintergründe.Am Donnerstag erlebten japanische Tech-Aktien einen deutlichen Rückgang, da die Sorgen über das Ausmaß der Investitionen in die KI-Infrastruktur von den US-Märkten nach Asien überschwappten. Besonders stark betroffen war die SoftBank, die zu den größten Verlierern im Nikkei 225 zählte und zeitweise um bis zu 7,25 Prozent nachgab. Der Nikkei 225 fiel insgesamt um 1,23 Prozent und zog damit die gesamte Asien-Pazifik-Region nach unten. Diese Schwäche ist eine direkte Folge der Verluste, die der techlastige …