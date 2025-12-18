Die Stimmung in der KI-Branche hat in den vergangenen Tagen einen spürbaren Dämpfer erlitten. Für den jüngsten Unmut sorgte Blue Owl Capital: Das Investmentunternehmen zieht sich aus der Finanzierung eines KI-Rechenzentrums zurück. Doch während Oracle, Nividia und Co zuletzt Federn lassen mussten, gibt es auch einen Lichtblick.Wie die Finanicial Times und CNBC berichten, zieht Blue Owl Capital beim geplanten Bau eines KI-Rechenzentrums von Oracle den Stecker. Bisher sollte Blue Owl Capital den rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär