Die Aktien der Technologie-Holding Softbank haben am Dienstag zweistellig zugelegt. Auslöser waren eine Anhebung der Jahresziele ihre Mobilfunktochter und neue Zuversicht rund um die Beteiligung am Chipdesigner Arm. Die Aktie der japanischen Softbank Group ist bereits am Morgen im Handel in Tokio um mehr als zehn Prozent gestiegen. Wie CNBC berichtet, kam der Impuls vor allem von der Mobilfunktochter Softbank Corp, die ihre Prognose für das laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
