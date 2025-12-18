DJ BP ernennt CEO von Woodside Energy zur neuen Chefin

Von Benoit Morenne

DOW JONES--Bei BP gibt CEO Murray Auchincloss nach weniger als zwei Jahren an der Spitze des Ölkonzerns den Posten ab. Das in London ansässige Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge Meg O'Neill, bisher CEO von Woodside Energy, zur neuen Chefin ernannt. Sie wird die Position am 1. April übernehmen. Mit der Ernennung von O'Neill bricht BP mit seiner langjährigen Tradition, Managern aus den eigenen Reihen zum CEO zu befördern.

"Nach mehr als drei Jahrzehnten bei BP ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Zügel an eine neue Führungskraft zu übergeben", so Auchincloss in der Mitteilung.

Die Amerikanerin O'Neill ist seit 2021 CEO von Woodside. Während ihrer Amtszeit wurde die Übernahme von BHP Petroleum International eingefädelt. Zuvor arbeitete sie mehr als zwei Jahrzehnte bei Exxon Mobil.

BP steckt seit Jahren infolge eines erfolglosen Vorstoßes weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien in einem Niedergang. Der Marktwert des Unternehmens sank von 250 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 auf heute etwa 90 Milliarden US-Dollar ab - rund 27 Milliarden US-Dollar weniger als der US-Rivale ConocoPhillips.

Der Hedgefonds Elliott Investment Management drängt nach seinem Einstieg Anfang 2025 auf Veränderungen im Unternehmen. Der aktivistische Investor strebte bisherigen Angaben zufolge einen radikalen Kulturwandel bei BP an. Zudem hatte Elliott einigen Investoren gegenüber signalisiert, möglicherweise einen Wechsel an der Unternehmensspitze anzustreben, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

