Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.evn.at/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.evn.at/publications
