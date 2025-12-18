EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy AG erhält Auftrag über CAD 1,3 Mio. von neuem Großkunden - Führender nordamerikanischer Anbieter mobiler Sicherheits- und Fernüberwachungslösungen (CCTV)



18.12.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG erhält Auftrag über CAD 1,3 Mio. von neuem Großkunden - Führender nordamerikanischer Anbieter mobiler Sicherheits- und Fernüberwachungslösungen (CCTV) Auftrag über EFOY Pro 2800 Brennstoffzellen zur Stromversorgung modernster mobiler Überwachungstürme, die in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Bereichen eingesetzt werden

Partner profitiert von zuverlässiger, netzunabhängiger Notstromversorgung und garantierter Verfügbarkeit

Hochlauf der neuen Produktionsstätte in den USA verläuft planmäßig Brunnthal/München, Deutschland, 18. Dezember 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag im Wert von rund CAD 1,3 Mio. von einem führenden nordamerikanischen Anbieter mobiler Sicherheits- und Fernüberwachungslösungen (CCTV) erhalten. Der Kunde betreibt eine der am schnellsten wachsenden Flotten mobiler Überwachungstürme in Kanada und den Vereinigten Staaten. Er hat die EFOY Pro 2800 Brennstoffzellen-Technologie von SFC in die neueste Generation seiner Überwachungssysteme integriert. Diese Türme kommen in einer Vielzahl anspruchsvoller, oft netzferner Umgebungen zum Einsatz, beispielsweise im Hoch- und Tiefbau, im Bergbau, im Energiesektor, im Pipelinebau, in Gewerbe- und Einzelhandelsbereichen sowie an Industriestandorten wie Produktionsstätten, Lagerhäusern und bei Automobilhändlern. In diesen sicherheitskritischen Anwendungen liefern EFOY Pro Brennstoffzellen eine zuverlässige, emissionsarme und netzunabhängige Notstromversorgung. Sie gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb und reduzieren den Kraftstoffverbrauch, was zu einer Optimierung der Gesamtbetriebskosten führt. Der Auftrag unterstreicht die zunehmende Verbreitung nachhaltiger und zuverlässiger Energielösungen für Fernüberwachungsanwendungen und festigt die Position von SFC in einem dynamischen und wachsenden Markt. Gleichzeitig schreitet der Hochlauf der neuen US-Produktionsstätte von SFC planmäßig voran und bekräftigt das Engagement von SFC für regionale Präsenz und Kundennähe. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Nordamerika bleibt für uns eine strategisch wichtige Region. Obwohl das allgemeine Marktumfeld nach wie vor anspruchsvoll ist, bestätigt das zuletzt erzielte organische Wachstum von rund 25 % in den Vereinigten Staaten die stetig wachsende Nachfrage. Dabei ist die Erweiterung unserer Kundenbasis in dieser Marktphase ebenso von zentraler Bedeutung wie das Wachstum bei Bestandskunden. Parallel dazu schreitet der Hochlauf unserer neuen Produktionsstätte in den USA voran, wodurch unsere "Local-for-Local"-Strategie weiter forciert wird. Die Stärkung unserer regionalen Präsenz reduziert das Risiko von Importzöllen, Währungsrisiken und Abhängigkeiten in der Lieferkette. Damit positionieren wir uns für langfristiges Wachstum in einem der dynamischsten Märkte für automatisierte, mobile Fernüberwachungslösungen." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Stromversorgung in kritischen Infrastrukturen und netzfernen Anwendungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf ausfallsichere Energie- sowie Power Management-Lösungen und adressiert wachstumsstarke Märkte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur, IT und hochtechnologische Industrieausrüstung. Als Pionier der Brennstoffzellen-Technologie entwickelt und produziert SFC Energy innovative Hybrid-Stromversorgungssysteme sowie hochpräzise Power Management-Lösungen für stationäre und mobile Anwendungen weltweit. Die Produkte des Unternehmens stehen für energieeffiziente Lösungen und bieten Kunden optimierte Gesamtbetriebskosten ("total cost of ownership" (TCO)) in den beiden strategischen Geschäftsfeldern "Clean Energy" und "Clean Power Management". Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München und internationalen Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika ist SFC Energy global präsent und in unmittelbarer Nähe zu seinen Kernzielmärkten und Kunden positioniert. Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). www.sfc.com



SFC Energy IR-Kontakt und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News