Am Montagabend wurde im Express-Service die Frage aufgeworfen, ob die SFC Energy-Aktie kurz vor einem Durchbruch steht und nun eine Kursrallye starten könnte. Der Einstieg in dieses Thema erfolgte auf Basis der täglichen charttechnischen Analysen, bei denen zahlreiche Aktien hinsichtlich aktueller Trends und potenzieller Chancen geprüft werden.Besonders aufgefallen sind dabei einige spannende Titel, aber auch Aktien, bei denen trotz des neuen Allzeithochs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS