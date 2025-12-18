EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



18.12.2025 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort: https://www.evn.at/publikationen



Sprache: Englisch

Ort: https://www.evn.at/publications





18.12.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News