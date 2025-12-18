Nein, dies ist keine Rede zum 1. August, sondern ein Wort zum Abschluss eines denkwürdigen und bewegten Jahres. Trotz zahlreicher Hiobsbotschaften im Verlauf der vergangenen Monate geht das Jahr einigermassen glimpflich zu Ende. Dennoch will sich keine echte Erleichterung einstellen, das Gefühl vielfältiger Bedrohungen ist nicht kleiner geworden. Und dafür gibt es einen Grund: Die Idee der Freiheit ist unter Druck. von Fredy Hasenmaile, Chefökonom ...

