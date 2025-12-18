EQS-News: BRP Inc.
VALCOURT, QC, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (NASDAQ/TSX: DOO) freut sich, die Ernennung von Denis Le Vot zum President und Chief Executive Officer ("CEO") mit Wirkung zum 1.Februar 2026 bekannt zu geben. Zu diesem Zeitpunkt wird José Boisjoli, wie bereits angekündigt, als President und CEO von BRP in den Ruhestand treten und sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats ("Board") niederlegen. Herr Le Vot wird auch Mitglied des Verwaltungsrats von BRP werden. Darüber hinaus gibt BRP bekannt, dass Pierre Beaudoin mit Wirkung zum 1.Februar 2026 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt wird, während Barbara Samardzich weiterhin als unabhängige Verwaltungsratsvorsitzende fungieren wird.
"Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Herrn Denis bei BRP herzlich willkommen heißen. Nach einer erfolgreichen 30-jährigen Karriere in der Automobilindustrie ist Herr Denis bereit, sein Fachwissen einzusetzen, um für alle unsere Stakeholder einen Mehrwert zu schaffen. Die Automobilindustrie weist zahlreiche ähnliche Marktdynamiken wie die Powersportbranche auf, und wir freuen uns darauf, von seiner umfangreichen Erfahrung in diesem Sektor zu profitieren", erklärte Barbara Samardzich, Lead Independent Director. "Wir sind davon überzeugt, dass Herr Denis gemeinsam mit dem erfahrenen Führungsteam von BRP den strategischen Plan M28 des Unternehmens vorantreiben und das langfristige Wachstum fördern wird, um die Position des Unternehmens als weltweit führender OEM-Hersteller im Bereich Powersport weiter zu festigen."
Herr Le Vot ist eine dynamische Führungspersönlichkeit mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in verschiedenen wichtigen Führungspositionen in unterschiedlichen Ländern, wo er das internationale Wachstum vorangetrieben hat. Seine Kompetenz im Management globaler Händlernetzwerke in Verbindung mit seinem visionären Ansatz zum Markenaufbau und zur Kundenerfahrung wird für BRP von großem Wert sein.
"Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verwaltungsrat entgegenbringt, und freue mich sehr darauf, dieses neue Abenteuer zu beginnen und BRP in ein neues Kapitel zu führen", erklärte Denis Le Vot. "BRP ist ein Unternehmen, das sich als Marktführer profiliert und eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum geschaffen hat. Sein Ruf für technologische Kompetenz, mutige Designvisionen und marktprägende Produkte ist unübertroffen. Ich freue mich darauf, mit den talentierten Teams zusammenzuarbeiten, um die Erfahrungen der Kunden und Händler von BRP weiter zu verbessern und die Powersport-Branche weiter mitzugestalten."
Frau Samardzich erklärte: "Der Verwaltungsrat möchte José für seine bemerkenswerte 36-jährige Tätigkeit bei BRP danken, darunter 22 Jahre als President und CEO. Er war maßgeblich an der Wachstumsgeschichte des Unternehmens beteiligt, das sich von einem Spin-off eines Privatunternehmens zu einem börsennotierten, weltweit führenden OEM-Hersteller von Powersportfahrzeugen entwickelte. Wir möchten José unseren Dank für all seine Leistungen im Laufe der Jahre aussprechen."
Herr Le Vot fügte hinzu: "Es ist auch ein Privileg, die Reise fortzusetzen, die José vor über 20 Jahren begonnen hat, und ich möchte ihm zu seinem Beitrag zur Weiterentwicklung der Branche gratulieren."
"Zum Abschluss meiner Zeit bei BRP bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich bin überzeugt, dass BRP der am besten positionierte OEM der Branche ist und der Zeitpunkt für mich nicht besser sein könnte, um das Ruder an Denis zu übergeben, der mit einem soliden Führungsteam zusammenarbeiten wird", sagte José Boisjoli, Vorstandsvorsitzender und President und CEO von BRP. "Ich möchte Denis zu seiner Ernennung gratulieren und wünsche ihm sowie allen Mitarbeitern von BRP viel Erfolg für die Zukunft."
