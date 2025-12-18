© Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

Micron übertrifft mit starken Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose die Erwartungen. Die Aktie knallt nach Börsenschluss an der Nasdaq um knapp 8 Prozent hoch - und das, obwohl der Gesamtmarkt crasht.Micron Technology hat am Mittwoch beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal des Fiskaljahres 2026 veröffentlicht. Diese übertrafen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognosen der Wall Street. Das Unternehmen setzte seine Erfolgsstory fort und gab für das laufende Quartal eine äußerst positive Umsatzprognose ab. Die Micron-Aktie stieg nach Börsenschluss um mehr als 7 Prozent. Micron übertraf die Schätzungen von LSEG deutlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,78 …