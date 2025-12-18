The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2025
ISIN Name
DE000DJ9AQ35 DZ BANK IS.A2790
USU0568KAE65 BOSTON GAS 23/53 REGS
DE000LB2BKF5 LBBW DL FESTZINS 21/25
US30049G3020 EVOKE PHARMA INC.DL-,0001
DE000DDA0MJ6 DZ BANK IS.A1002
DE000A14J9Q1 SACHSEN-ANH.LS.A. 15/25
DE000NLB2724 NORDLB FESTZINSANL. 22/19
DE000DL19TT6 DT.BANK MTH 17/25
XS2277549155 YUZH.GR.HLDG 21/27
DE000NLB3D89 NORDLB 20/25
DE000DK0YNG2 DEKA DL FESTZINS 20/25
