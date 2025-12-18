Zürich - Die Kosten für Wohnen und für Mobilität in der Schweiz haben sich zuletzt insgesamt nicht gross verändert. Während die Heizenergie zuletzt günstiger geworden ist, sind die Mietpreise weiter gestiegen. Im November 2025 blieben gemäss dem vierteljährlich erhobenen «Womo-Preisindex» die Preise für das Wohnen und die Mobilität in der Schweiz unverändert. Die Indexveränderung betrug 0,0 Prozent, sowohl im Vergleich zur letzten Erhebung im August ...

