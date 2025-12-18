Mit der Übernahme baut das Hamburger Start-up seine Präsenz im Rheinland auf mehr als 10 Standorte und 350 Mitarbeiter aus. Nach mehr als einem Jahr, in dem sich 1Komma5° eher um den Aufbau eigener Standorte und das Ausrollen seines Energiemanagementsystems "Heartbeat AI" kümmerte, meldet es sich kurz vor Jahresende noch mit einer weiteren Übernahme eines Fachbetriebs im Rheinland zurück. So habe es den Euskirchener Meisterbetrieb Elektrotechnik Sa & Söhne mit 35 Mitarbeitern übernommen, der ab sofort unter dem Namen 1Komma5° Euskirchen operiert, teilte das Hamburger Start-up am Donnerstag mit. ...

