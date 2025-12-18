Zürich - Der neue Global Economic Outlook des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY zeigt, dass die Schweizer Wirtschaft im Verlauf des Jahres 2025 deutlich an Schwung verloren hat. Nach einem starken ersten Quartal mit einem Wachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das hauptsächlich durch vorgezogene Exporte in die USA zustande kam, fiel die Dynamik im zweiten Quartal auf 1,5 Prozent und im dritten Quartal weiter auf 0,6 Prozent ...

