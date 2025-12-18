Zürich - Die Wettbewerbskommission (Weko) hat ihre langjährigen Untersuchungen bezüglich Absprachen auf dem Finanzmarkt abgeschlossen. Im Rahmen der Untersuchungen gegen 20 Banken hat sie insgesamt Bussen von 237,5 Millionen Franken verhängt. Insgesamt habe die Weko in neun separaten Verfahren während über zehn Jahren Abreden auf dem Finanzmarkt untersucht, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Gegenstand der Untersuchungen waren die Geschäftsbereiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
