NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini überarbeitete in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal ihre Schätzungen und berücksichtigt nun den beim Strategieupdate vorgelegten neuen Ausblick. Für das vom Modekonzern angekündigte Übergangsjahr 2026 senkte sie ihre Umsatzschätzung um 9 Prozent und jene für den operativen Gewinn (Ebit) um gut ein Viertel. 2027 und 2028 sollten sich die Margen wieder erholen. Von der nächsten Zahlenvorlage erhofft sich Battistini weitere Details zu den Prognosen in puncto Regionen und Vertriebskanälen./tav/edh



