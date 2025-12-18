Bern - Der Schweizer Aussenhandel hat sich im November weiter stabilisiert. Die Exporte in die USA zogen nach dem Einbruch des Vormonats jedoch wieder stark an. Die Schweizer Exporte stiegen im November saisonbereinigt nominal um 1,6 Prozent auf 22,80 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also zu konstanten Preisen - resultierte allerdings mit -0,6 Prozent ein leichtes Minus. Damit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.