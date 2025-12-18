Bern - Der Schweizer Aussenhandel hat sich im November weiter stabilisiert. Die Exporte in die USA zogen nach dem Einbruch des Vormonats jedoch wieder stark an. Die Schweizer Exporte stiegen im November saisonbereinigt nominal um 1,6 Prozent auf 22,80 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also zu konstanten Preisen - resultierte allerdings mit -0,6 Prozent ein leichtes Minus. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab