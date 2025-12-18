Graphen-Zement erstmals im industriellen Maßstab produziert

Anzeige / Werbung

First Graphene hat in Zusammenarbeit mit dem Baustoffhersteller Breedon die erste industrielle Charge eines neuartigen Zements mit Graphen-Zusatz hergestellt. Insgesamt wurden 600 Tonnen des sogenannten PureGRAPH-CEM-Zements produziert. Der Zusatzstoff soll sowohl den CO2-Ausstoß reduzieren als auch die Leistungsfähigkeit des Endprodukts erhöhen. Die nun anlaufenden Anwendungstests sollen die industrielle Tauglichkeit belegen. Zu den Projektpartnern gehören unter anderem Morgan Sindall, FP McCann und die University of Manchester.

Emissionsärmerer Zement durch Graphen-Zusatz

Das Unternehmen gab an, dass die hergestellte Zementmenge etwa drei Tonnen des eigens entwickelten Additivs PureGRAPH-CEM enthalte. Dieser auf Graphen basierende Zusatz wurde beim abschließenden Mahlvorgang am Standort Hope Cement Works in Derbyshire eingebracht. Nach Angaben des Unternehmens könnten sich dadurch die CO2-Emissionen im Zementherstellungsprozess um bis zu 16% verringern. Grund dafür sei der reduzierte Anteil an sogenanntem Klinker, einer besonders CO2-intensiven Zementkomponente. Das Management erklärte, diese Produktion belege die technische und wirtschaftliche Skalierbarkeit des Verfahrens. Die Charge sei für mehrere konkrete Einsatzprojekte vorgesehen, darunter auch Untersuchungen zur Druckfestigkeit an der University of Manchester.