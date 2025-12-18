Biel - Die Schweizer Uhrenhersteller haben im November 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut weniger Uhren ins Ausland exportiert. Damit setzt sich der Negativtrend in der Branche beschleunigt fort. Insgesamt wurden im November Schweizer Uhren im Wert von 2,25 Milliarden Franken ausgeführt. Dies entspricht einem Minus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und der Verband der Schweizerischen ...

