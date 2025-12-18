Der BDEW-Jahresbericht Energieversorgung 2025 zeigt: Erneuerbare Energien liefern erstmals den größten Anteil am deutschen Strommix. Gleichzeitig wächst der politische Handlungsdruck, zentrale Weichen für Energiepolitik und Investitionen im Jahr 2026 neu zu stellen. Die Energiewirtschaft blickt laut BDEW auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sind die CO2-Emissionen erneut gesunken, die Gasversorgung blieb stabil und die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.