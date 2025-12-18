Mit der Übernahme des Elektrotechnikbetriebs Sa & Söhne expandiert die 1KOMMA5° GmbH ins südliche Rheinland und stärkt ihr regionales Handwerksnetz. Der Standort Euskirchen integriert künftig auch die Strommarkt-Software Heartbeat AI. 1KOMMA5° Übernahme erweitert regionales HandwerksnetzDer 1997 gegründete Meisterbetrieb aus Euskirchen firmiert ab sofort als 1KOMMA5° Euskirchen. Das Unternehmen beschäftigt 35 Mitarbeitende und ergänzt das bestehende Leistungsportfolio von 1KOMMA5° in der Region. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.